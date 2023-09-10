В Новосибирске продемонстрировали снимки разрушенного военного завода

В Новосибирске опубликовали кадры обанкротившегося завода Сибсельмаш.

Жители Новосибирска продемонстрировали кадры, на которых можно увидеть, в каком состоянии находится НПО «Сибсельмаш». Речь идет об оборонном заводе, ставшем банкротом в начале 2010-х годов.

В свое время это было крупное предприятие в Новосибирске и Новосибирской области, специализировавшееся на производстве горно-шахтного оборудования и сельскохозяйственной техники. Кроме того, рабочие завода выпускали арматуру и прочее оборудование.

Во времена Советского Союза завод был крупным поставщиком оборонной продукции, там производили прицепные сельскохозяйственные машины. В современном виде он появился в 2003 году на базе государственных предприятий.

К 2013 году на заводе уже ничего не производили. Предприятие задолжало кредиторам свыше 1,3 млрд рублей. Что касается балансовой стоимости всего имущества, то по состоянию на октябрь 2012-го она составляла 1,4 млрд руб. Сейчас от завода остались лишь голые стены, мусор и разрушающиеся крыши.

Как ранее писал Сиб.фм, мэр заявил об обнаруженных при сносе кафе в центре Новосибирска нарушениях.