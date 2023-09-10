В Новосибирске СК проверяет травмирование девочки на веревочной трассе

В Дзержинском районе Новосибирска 14-летняя девочка получила травмы на веревочной трассе.

В Новосибирске следователи приступили к проведению предварительной проверки после получения травм девочкой 14 лет на веревочной трассе в мегаполисе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Отмечается, что следователи задействованы в доследственной проверке по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Удалось установить, что в дневное время 8 сентября текущего года несовершеннолетняя девочка была травмирована в результате падения на землю на территории веревочного парка в Дзержинском районе. Ее увезли в медучреждение.

Как ранее писал Сиб.фм, труп парня обнаружили в Дзержинском районе Новосибирска. Тело нашли вечером 9 сентября на улице Авиационной. Его случайно обнаружил местный житель, который вызвал скорую помощь и полицию.