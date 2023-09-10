В Новосибирске в ТЦ «Аура» заменили вывеску на месте KFC

Горожане обратили внимание на изменения в названии одного из заведений фаст-фуда в Новосибирске.

В новосибирском торговом центре «Аура» ресторан быстрого питания KFC сменит название. На его месте появилась новая вывеска с названием Rostic’s. Как сообщает «МК в Новосибирске», под этим названием ресторан возобновит свою работу. В настоящее время проводятся предварительные работы, и посетить заведение пока нельзя.

Ранее компания Yum! Brands, которой принадлежит бренд KFC, продала права на его использование российским предпринимателям. В результате смены владельцев, название ресторана было изменено. Договор о передаче 70 ресторанов был подписан с компанией «Смарт Сервис» из Ижевска. Первые рестораны под новым брендом были открыты в Москве в декабре 2022 года.

В Новосибирской области до этого момента функционировало 47 ресторанов KFC. С 1998 по 2011 год большинство из них работало под названием «Ростикс», но затем было принято решение заменить вывеску на KFC.