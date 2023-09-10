В Советском районе Новосибирска в ДТП пострадал маленький мальчик

В Советском районе Новосибирска мальчик получил травмы в дорожной аварии.

Сегодня, 10 сентября, в восемь вечера в Советском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Иномарка «Тойота Пробокс», за рулем которой находился мужчина 1973 года рождения, двигалась по ул. Морской проспект со стороны ул. Жемчужная. Водитель этой машины не предоставил преимущества в движении автомобилю «Тойота Алион» при повороте налево на ул. Бердское шоссе в сторону г. Бердска.

В результате произошло столкновение. В дорожной аварии травмы получил мальчик 2018 года рождения. Его увезли в больницу. На место прибыл наряд ДПС. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском в ДТП перевернулась грузовая «ГАЗель».