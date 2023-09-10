В зоопарк Новосибирска прибыли новые животные

В Новосибирский зоопарк прибыли журавли, черепахи и сурки из Краснодара.

В рамках обменных программ летом 2023 года в Новосибирский зоопарк были доставлены новые виды животных. Об этом сообщили представители учреждения в своем Telegram-канале.

Из краснодарского «Сафари-парка» в зоопарк были доставлены пара бинтуронгов, которые, как отметили, уже отлично адаптировались на новом месте.

Как сообщила зоолог Юлия Коновалова, пару из самца и самки бинтуронгов везли самолётом. Они содержались в зоопарке с 2010 года, и за 13 лет еще не дали потомства.

Как отметила заведующая отделом международного сотрудничества Татьяна Певнева, новые животные нужны для формирования пар. Например, шпороносные черепахи успешно размножались в Новосибирском зоопарке на протяжении многих лет, но со временем осталась лишь одна самка. Сейчас период ее одиночества закончился. Напомним, эти черепахи — третьи по размеру сухопутные черепахи в мире и самые большие в Африке.

В рамках обмена, Новосибирск передал «Сафари-парку» гигантского муравьеда, родившегося в 2022 году, и группу яванских лангуров. Также зоопарк передал животных в другие регионы: в Екатеринбург приехала игрунка Жоффруа, а в Нижний Новгород — харзу и четыре пингвина Гумбольдта. В рамках международных программ сохранения редких видов животных израильскому зоопарку Негев была передана молодая барханная кошка.