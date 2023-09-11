Андрей Шимкив назвал итоги голосования выбором дальнейшего развития региона

В регионе завершились выборы главы Новосибирской области, на которых действующий Губернатор Андрей Травников одержал победу. Более полумиллиона избирателей (75,72% участвовавших) отдали свои голоса за него.

Предварительные результаты выборов Губернатора региона были объявлены председателем Избирательной комиссии Новосибирской области, Ольгой Благо. Она подчеркнула, что выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Общая явка на выборах Губернатора в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании, составив 31,86%. Приняли участие около 700 тысяч человек. Результаты других кандидатов таковы: Роман Яковлев (КПРФ) получил 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) — 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») — 4,34%. Отмечается, что впервые на территории Новосибирской области было использовано дистанционное электронное голосование.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив выразил признательность всем, кто активно участвовал в избирательной кампании и проявил гражданскую позицию в дни голосования. Он подчеркнул, что участие в региональных выборах определяет будущее развитие области и что личное участие каждого избирателя имеет большое значение.

«Говорил об этом на встречах в районах и готов повторить сегодня: участие в региональной избирательной кампании — это выбор дальнейшего пути развития области. Для такого выбора очень важно было личное участие каждого. Поэтому всем, кто лично участвовал, говорю искреннее спасибо! Тот случай, когда справедливы и заслуженны слова, что у победы — тысячи отцов. Сотни тысяч голосов за Андрея Александровича Травникова — это и твердая оценка его работы, и такая же твердая уверенность в завтрашних решениях и действиях. Единой командой мы действительно многое можем. И выборы это лишний раз доказали», — заявил Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.