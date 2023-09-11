Дед Мороз, танцоры и грибники: какие необычные избиратели голосовали на выборах губернатора Новосибирской области

В Новосибирской области завершились выборы губернатора — Сиб.фм публикует фото необычных избирателей, которые появились на участках с 8 по 10 сентября.

Губернаторские выборы в Новосибирской области, которые проходили с 8 по 10 сентября, привлекли внимание не только политиков и избирателей, но и необычных гостей. В одном из районов появились Дед Мороз и Снегурочка, а также кот-наблюдатель, который с интересом следил за процессом голосования.

Явка на выборы превысила 31%, что превосходит результаты предыдущих губернаторских выборов. Особенно активными оказались жители районов области. На избирательных участках в райцентрах и селах царила особая атмосфера, благодаря участию местных артистов — баянистов, хоров и народных коллективов.

Избиратели всех возрастов пришли на участки, чтобы выбрать нового губернатора. Среди них были и ветераны, и дети из детских садов. Некоторые избиратели даже совместили поход на участок с поиском грибов в лесу, ведь погода была благоприятной, а грибной сезон находится в разгаре.

Особый интерес вызывают фотографии с выборов, сделанные в районах области. На одной из них видно, как Дед Мороз и Снегурочка присутствуют на участке, а кот-наблюдатель следит за процессом голосования, находясь рядом с урной для бюллетеней.