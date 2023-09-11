Доходность от аренды маленьких квартир снижается в Новосибирске медленнее, чем в РФ

Аналитики федерального портала составили рейтинг окупаемости квартир площадью до 32 «квадратов» по 70 городам РФ.

Если сравнивать с показателями прошлого года, то окупаемость маленьких квартир в целом по крупным городам России увеличилась на два года, по городам СФО на 2 года и 9 месяцев, по Новосибирску рост составил 1 год и 5 месяцев, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«После роста ключевой ставки многие потенциальные покупатели решили переждать время высоких ипотечных ставок в арендованных квартирах. Кроме этого, арендный бизнес носит ярко выраженный сезонный характер, пик приходится на конец лета начало осени, когда возвращаются студенты. Поэтому в августе произошло ожидаемое повышение арендных ставок практически на все типы квартир. По сравнению с прошлым годом аренда на маленькие квартиры стала в Новосибирске дороже на 6,2%», — добавил он.

По данному формату жилья в Новосибирске, как и в большинстве крупных городов РФ, есть переизбыток из-за существенного снижения средней площади строящихся квартир. И поэтому цена квадратного метра небольших квартир растет медленнее, чем по рынку в целом, уточнил эксперт. По словам аналитика, на росте арендных ставок квартир маленьких площадей Новосибирска сказалось и развитие комплексов апартаментов, где кроме аренды управляющие компании предлагают ряд дополнительных услуг.

В целом арендный бизнес Новосибирска остается достаточно привлекательным, потенциальным рантье надо понимать, что квартиры для себя, перепродажи и сдачи в аренду выбираются по разным критериям, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирской области с начала года ввели более 2 млн квадратных метров жилья.