Где сейчас Сергей Суровикин: генерала «Армагеддона» заметили на публике

«Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьёй, в Москве. Фото сегодняшнее», написала под новым фото генерала журналистка Ксения Собчак в своём телеграмм-канале «Кровавая барыня» 4-го сентября 2023 года. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости о знаковой военной персоне, исчезнувшей из поля зрения общественности в конце июня после военного мятежа ЧВК «Вагнер».

Кроме единственного фото от имени Ксении Собчак, в сеть просочилась информация об освобождении Сергея Суровикина с должности руководителям военно-космическими войсками (возглавлял ведомство с осени 2017 года). Официальный портал Минобороны РФ отреагировал не сразу – старая информация о Суровикине ещё неделю после первого сообщения об увольнении «висела» на ресурсе (на сегодняшний день обновлена, но сведения о кадровой перестановке генерала армии Сергея Суровикина отсутствует, как и его личная карточка, также теперь его фамилии нет и в списке руководства ведомства).

СМИ и блогеры тут же отреагировали на эту информацию: «Это можно считать первым официальным подтверждением отставки генерала», написал телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ». Также издание NYT со ссылкой на собственных собеседников заявило, что «Суровикин сохраняет свое звание и технически все еще является военным офицером, но «никаких карьерных перспектив у него больше нет».

Официальные лица, в том числе непосредственный начальник Суровикина министр обороны РФ Сергей Шойгу, от комментариев отказываются. Так, во время недавней пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров глава военного ведомства нашей страны проигнорировал вопросы журналистов о судьбе исчезнувшего генерала.

Однако член думского комитет по обороне, депутат Виктор Заварзин пролил относительный свет на историю Суровикина и рассказал о его, якобы, новом месте работы. По его словам, генералу нашли другую «неплохую должность по СНГ, ничего страшного с ним не происходит и он просто отдыхает после участия в боевых действиях».

В ответ на это высказывание военный телеграмм-канал «Записки ветерана» предположил — «что на самом деле произошло с карьерой генерала, мы узнаем не совсем скоро».