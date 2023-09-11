Изобретатель из Новосибирска научился воспроизводить музыку из снов в реальности

Изобретатель из Новосибирска, который просверлил себе череп дрелью и вживил чип, научился воспроизводить мелодии из снов.

Изобретатель из Новосибирска Михаил Радуга представил свое новое изобретение — устройство, которое позволяет воспроизводить мелодии из снов в реальности. Об этом пишет Baza.

Для того, чтобы проверить работу устройства, Михаил и его коллеги привлекли четверых добровольцев, которые практикуют осознанные сны. Испытуемые были обучены напрягать мышцы рук для воспроизведения услышанных во сне музыкальных ритмов. Затем они были погружены в осознанный сон и подключены к датчикам для электромиографии, которая изучает электрическую активность мышц.

По словам Михаила, трое из четверых испытуемых смогли передать исследователям данные о звуках из сна с помощью мышечных сокращений.

Михаил объясняет, что его работу со сновидениями вдохновила проблема, которая знакома многим – услышать во сне мелодию, которую невозможно воспроизвести в реальной жизни.

В следующем году он обещает выпустить устройство, которое позволит каждому человеку находить гениальные мелодии во сне и воспроизводить их в реальности.

Однако Михаил уже намерен продолжать свою работу со сновидениями в Кремниевой долине, поскольку недавно ему было одобрено получение ВНЖ в США.

Как ранее писал Сиб.фм, исследователь Радуга из Новосибирска вживил в голову чип, чтобы контролировать сны.