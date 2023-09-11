Компания Nestle решила не строить завод кормов под Новосибирском

Nestle пересмотрела планы строительства завода кормов под Новосибирском.

В компании Nestle приняли итоговое решение не возводить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак в промышленно-логистическом парке (ПЛП) «Южный» в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщил Лев Решетников, министр экономического развития региона.

По его словам, в настоящее время региональное Минэкономразвития и Агентство инвестиционного развития области задействованы в проработке локализации потенциальных резидентов в ПЛП «Южный».

«Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта "Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области», — сказал Решетников.

Ранее губернатор Андрей Травников заявил, что указанная компания собиралась возвести завод в текущем году. Что касается объема инвестиций, то речь шла о 10 млрд рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском МУП «Энергия» нарушило правила проведения торгов при закупке угля на 25 млн.