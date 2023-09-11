Миллиарды Пригожина: кому достанется бизнес-империя главы ЧВК «Вагнер»

Общественный интерес к персоне погибшего бизнесмена и основателя знаковой ЧВК «Вагнер» не утихает. Пока идёт официальное расследование причин авиакатастрофы его самолёта, широкая общественность пытается понять, кому достанется бизнес-империя Евгения Пригожина и заработанные миллиарды. Портал «Сиб.фм» публикует полный список претендентов на наследие главного «музыканта» РФ.

Поводом для слухов вокруг наследства Пригожина стало недавнее сообщение телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ о том, что в Петербурге было открыто дело о наследстве основателя ЧВК «Вагнер». Собственный источник информации этого канала, якобы, рассказал — внутри семьи Пригожина возник конфликт по поводу распределения наследства: «Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочкам, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем», пояснил собеседник канала.

Потенциальность родного сына Евгения, как единственного наследника своего отца, подтвердил и российский социолог, политконсультант Максим Шугалей (в своё время сотрудничал с руководителем ЧВК «Вагнер»): «Я думаю, он должен взять на себя некоторые проблемы. Насколько я знаю, он к этому готов», рассказал он в беседе с The New York Times (NYT). Сам же Павел Пригожин до сих пор воздерживается от комментариев относительно вступления в права наследования отцовской империей и от общения с прессой.

Кроме старшего сына Павла 1998 года рождения (владеет петербургским бизнес-центром Sinop на Синопской набережной, компаниями «Лахта Парк» и «Лахта Плаза») в семье Пригожина воспитываются средняя дочь Полина 1992 года рождения (совладелица «Музея шоколада» вместе с матерью, единственный акционер АО «Легион») и младшая Вероника 2005 года рождения (единственный учредитель ООО «Ред Старс» — компании, которая владеет отелем Red Stars Hotel в центре Санкт-Петербурга).

Другими претендентами на наследство Пригожина могут стать российские государственные структуры: Служба внешней разведки (СВР) и Главное управление Генштаба Минобороны (более известное под прежним названием ГРУ), считает NYT. Однако официальный Кремль в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заявил, что «что российское политическое руководство не интересуется подобными процессами и не считает своим делом».

Напомним, что сразу после попытки организации военного мятежа в конце июня текущего 2023 года компания «Конкор», принадлежащая Евгению Пригожину и снабжающая Российскую армию питанием, заключила контракты на поставку питания для наших солдат в зоне действия СВО.