Молодая фотограф из Новосибирска погибла на турбазе в Дагестане

Фотограф из Новосибирска погибла при обрушении подпорной стены.

На территории турбазы в Дагестане погибла молодая фотограф из Новосибирска в результате обрушения подпорной стены. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Девушке было 23 года. Согласно предварительным сведениям, при падении 5,5-метрового сооружения, предназначением которого было удержание грунта, погибла жительница Новосибирска.

На больничной койке оказался 26-летний молодой человек, проживающий в городе Великие Луки. Он получил ушибы. Его увезли в лечебное учреждение Буйнакска.

«Известно, что погибшая и пострадавший — фотографы, приехавшие в Дагестан с группой коллег несколько месяцев назад», — подчеркнули в МВД Дагестана.

Как ранее писал Сиб.фм, в Дзержинском районе Новосибирска нашли труп молодого человека.