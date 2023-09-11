Муж Плетневой спас ее от нервного срыва: «Я осталась с годовалым ребенком на руках, похудела до 39 кг»

Стали известны подробности семейной жизни Анны Плетнёвой.

История знакомства певицы Анны Плетневой и ее супруга Кирилла Сырового началась в середине 90-х годов. Тогда Кирилл, будущий бизнесмен, встретил Анну в одном из клубов и сразу же влюбился в нее.

Вначале Анна дала Кириллу неправильный номер телефона, но он не сдался. Весь период, когда Анна строила карьеру в группе "Лицей", Кирилл внимательно следил за ее успехами и говорил друзьям, что эта красотка станет его женой.

Встреча будущих супругов произошла много позже, когда у Кирилла уже был опыт неудачных отношений, а у Анны был годовалый ребенок. Судьба свела их в самолете, летевшем до Днепропетровска.

Анна признается, что на тот момент ей было не до знакомств, так как она переживала тяжелую депрессию. После предательства первого возлюбленного она решила больше не вступать в романтические отношения.

"Я была в ужасном состоянии, потому что в моей личной жизни был полный крах. У меня был годовалый ребенок. Я говорила, что больше никогда не буду с мужчиной, потому что мой ребенок не будет расти с чужим человеком. Я похудела до 39 килограммов. Я была страшная, депрессивная, все время плакала. Был очень тяжелый момент в моей жизни, когда эта сильная и уверенная в себе женщина полностью исчезла", — рассказала она в интервью передаче "Однажды..." на НТВ.

По словам Анны, после встречи в самолете Кирилл начал активно ухаживать за ней. Он делал романтические поступки и широкие жесты, всюду следовал за ней, пока она не сдалась.

С тех пор прошло много лет. Анна родила Кириллу двоих детей: дочь Марию и сына Кирилла. Она даже покинула группу "Лицей", так как продюсер поставил перед ней выбор: семья или творчество.