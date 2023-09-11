На выборах губернатора Новосибирской области лидирует Андрей Травников

Андрей Травников лидирует в предварительном подсчёте голосов.

Вечером 10 сентября в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации появились долгожданные предварительные результаты голосования за должность губернатора Новосибирской области. На данный момент обработано 33,70% избирательных протоколов, и вот как распределились голоса между кандидатами:

Травников Андрей Александрович, представитель новосибирского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия", собрал впечатляющее число голосов — 132 641 (75,92%).

Яковлев Роман Борисович, представитель новосибирского областного отделения политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", получил 19 197 голосов (10,99%).

Лебедев Евгений Борисович, представитель новосибирского регионального отделения политической партии "ЛДПР- Либерально-демократическая партия России", набрал 12 036 голосов (6,89%).

Плотников Владислав Львович, выступающий от регионального отделения социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ" в Новосибирской области, собрал 6 857 голосов (3,92%).

На данный момент лидирует Травников с огромным отрывом от конкурентов. Подсчет голосов продолжается, и окончательные результаты будут объявлены позже.

Ранее Сиб.фм сообщал, что перед закрытием участков, которые закончили работу в 20.00, в пресс-центр в правительстве Новосибирской области приходил губернатор Андрей Травников, чтобы оценить явку по данным на 18.00.