Останетесь без головы: чего нельзя делать в Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября

Скорбное событие — Усекновение главы Иоанна Предтечи имеет ряд строжайших запретов. Портал «Сиб.фм» публикует список нежелательных деяний 11-го сентября 2023 года с логичным толкованием причин таких ограничений.

История Православия содержит множество трагических и очень кровавых событий. Одно из таких — Усекновение главы Иоанна Предтечи (головосечение), когда по прихоти дочери царя Ирода был казнен знаменитый христианский пророк Иоанн Креститель.

Случилось это, согласно Святому Писанию, чуть менее двух тысяч лет назад 11 сентября. В дань уважения Иоанну Предтече, который долгое время питался только пустынными растениями, в этот день установлен очень строгий пост, запрещающий употреблять пищу животного происхождения и подачу постных продуктов на блюде, поскольку голову Иоанна на золотом блюде принесли в качестве доказательства кровожадной дочери царя Ирода. Также из рациона в этот день исключаются фрукты и овощи красного цвета, символизирующие кровь святого Иоанна, предсказавшего рождение Иисуса Христа.

Ещё один запрет логично с вязан с отрубленной головой Предтечи — наши предки считали, что 11 сентября нельзя резать круглые предметы, иначе можно оскорбить память пророка Иоанна и неуважительно отнестись к его голове. В народе про этот день говорили — «руки опускаются» от горя, потому старались не заниматься тяжёлым физическим трудом, домашними делами и другими мирскими заботами. Каждый верующий считал своим долгом посетить в этот день храм и искренне почтить в молитве память святого Иоанна Предтечи.

Хозяйки старались в этот скорбный день не шить и не вязать, а также не рубить капусту (символ отсечённой головы), как и пользоваться любыми режущими предметами. Согласно народному поверью, нарушение этого запрета могло обернуться лишением собственной головы.

Из богоугодных дел дня памяти Иоанна Предтечи российские священнослужители выделяют посещение храмов и чтение молитвы о даровании духовной и физической трезвости (считается, что этот святой помогает людям справиться с алкогольной зависимостью).