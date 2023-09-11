Промоакция фестиваля «Немецкой слободы» прошла в метро Новосибирска

На станции метро площадь Гарина-Михайловского 8 сентября провели промоакцию предстоящего праздника «Немецкая слобода».

В конце рабочего дня метрополитен наполнился громкой музыкой и ароматом свежей выпечки. При входе в метро, пассажиры смогли отведать пирожки с разными видами начинок, поучаствовать в конкурсах и играх. В перерывах коллективы народных танцев и песен развлекали прохожих своими выступлениями.

Некоторые в ожидании своего поезда не упустили возможность сфотографироваться с ростовой куклой, раздающей воздушные шары и детям, и взрослым. Цель вечерней акции — рассказать новосибирцам о фестивале в парке «Березовая роща», который проводится в Новосибирске уже восьмой раз.

Акцию с развлекательной вечерней программой провели при поддержке метрополитена Новосибирска. Благодаря постоянной работе метрополитена, обеспечена непрерывная доставка участников к месту проведения акции, что особенно важно в случае масштабных мероприятий.