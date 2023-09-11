Цифровое обновление ЦТП в Новосибирске привело к экономии 700 тысяч тонн теплоносителя

За первый год программы цифровизации в Новосибирске, установка приборов онлайн-учета на 102 центральных тепловых пунктах на левом берегу города принесла заметные результаты. Проект, инициированный СГК (Сибирская генерирующая компания), не только позволил сэкономить 700 тысяч тонн теплоносителя, но и значительно улучшил оперативную реакцию на возникающие проблемы в системе теплоснабжения.

Специалисты уверенны, что схожий эффект будет достигнут после внедрения аналогичных приборов на центральных тепловых пунктах правого берега города. Этот шаг стал неотъемлемой частью программы цифровизации, начатой осенью 2022 года с центральных тепловых пунктов левобережья.

Итоги первого года перехода на цифровой контроль показали снижение потерь теплоносителя на 6% за отопительный сезон 2022-2023 годов по сравнению с предыдущим периодом.

Монтаж цифрового оборудования на новосибирских ЦТП начался осенью 2022 года

На сентябрь 2023 года сообщается, что датчики расходов, давления и температуры успешно установлены на 102 центральных тепловых пунктах. Теперь все параметры подачи теплоносителя непрерывно передаются на диспетчерский пульт, что обеспечивает оперативное реагирование на любые отклонения.

Максим Рябенко, директор теплосетевого подразделения СГК, отметил: «Цифровизация не решает проблему износа теплосетей. Тем не менее реагирование, чтобы устранить повреждение или повысить качество поставки ресурса, теперь на несколько часов быстрее, чем ранее. Одновременно появляется возможность детального анализа с разбивкой по зонам теплоснабжения. Определяем, где теряется ресурс, чтобы воздействовать на эти проблемные сектора и выявлять участки, которые надо заменить в приоритетном порядке».

На данный момент подрядчики и сотрудники энергокомпании занимаются внедрением цифрового мониторинга на центральных тепловых пунктах правого берега. Общие затраты на цифровизацию тепловых пунктов в 2022-2023 годах составят более 600 миллионов рублей. В перспективе автоматизация контроля за работой теплоснабжающей системы позволит увеличить стандартный срок службы теплосетей с 25 до 30-40 лет, что снизит необходимость в перекладке коммуникаций.

На ЦТП, помимо цифровизации, ведется модернизация оборудования и ремонт самих зданий

Однако цифровизация центральных тепловых пунктов — лишь часть комплексных мероприятий по повышению эффективности работы теплоснабжения в Новосибирске. СГК также начала выполнение программы по реконструкции 61 центрального теплового пункта в августе 2023 года по концессионному соглашению с городом. Помимо этого, энергокомпания проводит капитальный ремонт зданий центральных тепловых пунктов.