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проиcшествия

В Дзержинском районе Новосибирска нашли труп молодого человека

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске правоохранители приступили к выяснению обстоятельств обнаружения тела парня.

На улице Авиационной в Дзержинском районе в вечернее время 9 сентября нашли труп молодого человека без признаков жизни. Данное сообщение поступило от Телеграм-канала «Инцидент Новосибирск».

На безжизненное тело наткнулся случайно один из новосибирцев. Он сразу же связался с полицейскими и медиками. Что стало причиной смерти молодого человека, неизвестно. Это предстоит выяснить специалистам.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском садовод с бензопилой убил умственно отсталого ребёнка. Трагический инцидент произошел в селе Бочкарево Черепановского района. По данному факту возбудили уголовное дело.

Также Сиб.фм рассказывал, что школьница пыталась покончить с собой после потери девственности в 14 лет.

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Павел Фролов
Журналист

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