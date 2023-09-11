В Красноярском крае 11 сентября утонул выпавший из резиновой лодки мужчина

В Красноярском крае мужчина выпал из лодки на реке Кан и погиб.

В Красноярском крае 11 сентября погиб гражданин, выпав из резиновой лодки в районе деревни Подъянда. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает «МК в Красноярске».

Трагедия произошла в Канском районе. Согласно предварительным сведениям, в лодке на момент происшествия находились три человека. В настоящее время специалисты устанавливают их личности. Выпавшего из лодки мужчину пытался спасти его сын. В итоге его достали из воды, но он был мертв.

«В очередной раз напоминаем, что экономия на спасательных жилетах до добра не доводит! Сел в лодку – надел жилет. И только так!», — подчеркнули в МЧС.

Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Стоит отметить, что в Красноярском крае с начала теплого сезона в воде погибли более 70 человек.

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