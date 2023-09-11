В Новосибирске директора фирмы оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника

Директор рекламного агентства в Новосибирске не отчитался о приёме на работу бывшего госслужащего и получил штраф.

Прокуратура Железнодорожного района г.Новосибирска выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

В ходе проведения проверки в МКУ «Городской центр наружной рекламы» было обнаружено, что принят был бывший сотрудник государственной жилищной инспекции Новосибирской области.

Новый работодатель не уведомил предыдущего работодателя в установленный законом 10-дневный срок о заключении трудового договора с сотрудником, который ранее занимал должность государственного служащего, на предыдущем месте работы, что нарушает ст.12 ФЗ «О противодействии коррупции».

Результатом проверки стало возбуждение дела об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) в отношении директора МКУ «Городской центр наружной рекламы» по поручению и.о. прокурора района. Также начальнику учреждения было представлено обращение о необходимости исправить выявленные нарушения и предотвратить их в будущем.

Напоминаем, что работодатель или заказчик услуг обязан уведомить предыдущего работодателя в течение 10 дней о заключении трудового договора с бывшим государственным или муниципальным служащим. Обязанность по уведомлению лежит на них в течение 2-х лет с момента увольнения бывшего служащего.