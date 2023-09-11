В Новосибирске ищут дом таксе Карат, оказавшейся под колесами автомобиля

В Новосибирске стараются найти новый дом для таксы по кличке Карат.

Пес по кличке Карат оказался под колесами автомобиля на повороте с улицы Немировича-Данченко на Станиславскую в Новосибирске. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

У животного медики выявили перелом тазобедренного сустава. В настоящее время пес получает необходимое лечение в клинике, ему сделали операцию. Карат отличается спокойствием, тем, что неприхотлив в еде и приучен к прогулкам на свежем воздухе.

«Сейчас он восстанавливается, и ему нужна постоянная забота и ласка, чего ему сполна дать, к сожалению, не можем, так как живем в съемной квартире и много работаем», — подчеркнули спасители Карата.

Для связи новосибирцам написали телефонный номер — 89930191735 (Максим).

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области начался отопительный сезон в детсадах и больницах.