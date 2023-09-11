В Новосибирске организацию обязали возместить ущерб за отсутствие горячей воды

В Новосибирске с организации взыскали компенсацию в 5000 руб. и штраф в 2,5 тыс. рублей.

В Новосибирске предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» обязали возместить гражданке ущерб за отсутствие горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Отмечается, что по решению суда энергоснабжающей организации предстоит выплатить сибирячке 5000 в качестве компенсации морального вреда и штраф в 2500 рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования хозяйки квартиры в Советском районе.

Женщина потребовала возместить убытки на приобретение водонагревателя, компенсацию морального вреда и неустойку за нарушение устранения оказания некачественной коммунальной услуги. Согласно имеющимся сведениям, определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его принятия.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске суд прекратил дело о конфликте семейной пары из-за выгула собак.