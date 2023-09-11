В Новосибирске открылся первый вытрезвитель в Первомайском районе

В Новосибирске заработал первый вытрезвитель нового типа.

Первый вытрезвитель нового типа открылся в Новосибирске. Новое учреждение находится в Первомайском районе по адресу Старое шоссе, 140/1 и может принять до 20 человек.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о начале работы вытрезвителя на оперативном совещании в правительстве региона 11 сентября. Он также сообщил, что уже имеются пациенты и что городское управление набирает опыт в этой сфере.

В новом вытрезвителе будет работать 28 человек. По планам, за год он сможет принять около 7 тысяч человек. Строительство объекта обошлось бюджету в 30 миллионов рублей, а его содержание будет стоить около 25 миллионов рублей в год.

Напомним, ранее сообщалось, что на новый вытрезвитель в Новосибирске выделят 17,8 млн рублей.