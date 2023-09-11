В Новосибирске покажут фильм «Барби»

В Новосибирских кинотеатрах покажут фильм «Барби».

В кинотеатре «Победа» в Новосибирске с 11 по 13 сентября будут показывать фильм «Барби». Цена билета составляет 500 рублей. Приобрести билеты можно только онлайн. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

По словам представителя кинотеатра, премьера фильма будет на русском языке.

«Полная русская локализация. Пока опубликовали сеансы на три дня, но в планах показывать фильм и дальше», — отметил собеседник.

Кинотеатр «Кино Сити» также показывает фильм «Барби», однако билеты можно приобрести только на кассе. Стоимость сеансов варьируется от 220 до 370 рублей.

Напомним, что мировая премьера фильма «Барби» состоялась еще 21 июля, но из-за ухода Warner Bros. из России фильм не был показан официально.

Как ранее писал Сиб.фм, в кинотеатрах Новосибирска покажут «Оппенгеймер» с 7 сентября.