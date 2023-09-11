В Новосибирске раскрыли подробности об открытии Rostic’s на месте KFC

В Новосибирске на смену названий ресторанов быстрого питания KFC приходит Rostic’s.

В Новосибирске в ТЦ «Аура» на месте закусочной KFC ранее появился баннер с информацией об открытии «Ростикса». В пресс-службе торгового центра журналистам «АиФ-Новосибирск» раскрыли некоторые подробности об открытии Rostic’s на месте KFC.

«Бренд находится в процессе реконцепции и смены названия. Откроется на том же самом месте. О дате открытия мы сообщим отдельно», — подчеркнули в пресс-службе.

Иное название появилось и у группы общепита «ВКонтакте» — «KFC и ROSTIC'S». Отвечая на вопрос о том, произойдут ли изменения в меню после переименования, сотрудник компании отметил, что прежними останутся вкус блюд, меню, стандарты качества и безопасности. Он сообщил, что они будут отличаться лишь названиями и частично оформлением.

Причем в комментариях группы пишут, что меню стало намного дороже. Новосибирцы обеспокоены тем, что цены пойдут вверх и после полной смены ресторанов на Rostic’s.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в ТЦ «Аура» заменили вывеску на месте KFC.