В Новосибирске спасатели распилили кольцо на пальце мужчины

В Новосибирске мужчина получил отек пальца из-за кольца.

В воскресенье, 10 сентября, в муниципальную службу спасения Новосибирска обратился мужчина 1981 года рождения с отеком пальца руки под кольцом. Спасатели МАСС осмотрели руку и убедились, что медицинской помощи не требуется, поэтому они сняли кольцо с пальца путем его распила. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале службы.

Спасатели напомнили, что кольца следует снимать своевременно, как только вы заметили, что пальцы начали опухать. Кольца также рекомендуется снимать на ночь, а для снятия отека с пальца помогает холод. Можно подержать палец под холодной водой 7–10 минут или приложить лед (пакет с замороженными овощами также подойдет). Отек немного спадет, и кольцо будет сниматься легче.

Также отек пальцев уменьшится, если поднять руку выше уровня головы. Кровь и лимфа, благодаря силе тяжести, будут оттекать от конечности, что упростит снятие кольца. Если отек сильный, не пытайтесь снимать кольцо самостоятельно, так как есть риск повреждения пальца. Обратитесь за помощью к спасателям.

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