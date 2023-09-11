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афиша общество культура

В Новосибирске стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend

Фото: пресс-служба «Beat Weekend»

В 21 городе России пройдет одиннадцатый фестиваль документального кино о новой культуре «Beat Weekend».

Материал предназначен для читателей старше 18 лет.

В Новосибирске мероприятие стартует 21 сентября в кинотеатрах «Победа» и «КАРО 10 Галерея». Целых 11 дней гостей фестиваля ждет отменное кино, дискуссии, мастер-классы и другие интерактивные мероприятия.

В рамках фестиваля будут представлены фильмы различных жанров. Зрители смогут увидеть такие кинокартины как: «32 звука», «Линч/Oз» «Дневники Лоры Палны», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Нам Джун Пайк: Луна», Сны отеля «Челси», «По волнам: Искусство звука в кино», «Рай» и многие другие.

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Фото В Новосибирске стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 3

Фото В Новосибирске стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend 4

Каждый посетитель сможет найти что-то для себя и по своему вкусу.

Фестиваль является отличной возможностью для молодых и начинающих киноманов узнать больше об индустрии, объединиться с единомышленниками и получить вдохновение для своих собственных проектов.

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Карина Чиркова
Журналист

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