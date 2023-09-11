В Новосибирске суд прекратил дело о конфликте семейной пары из-за выгула собак

В Новосибирске суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении Дортман Алины, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Отмечается, что Дортман нанесла своему супругу удар ножом в спину в область сердца, поскольку он не захотел выгулять двух собак. В итоге ее действия были переквалифицированы по ч. 1 ст. 118 УК РФ. По ходатайству адвоката Дортман дело было прекращено. Пока что постановление в законную силу не вступило.

Как ранее писал Сиб.фм, в поселке под Новосибирском женщина убила мужа ударом ножа в сердце.