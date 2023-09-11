В Новосибирске водолазы выполнили заказы на поиск зубных имплантов и iPhone

В Новосибирске люди нередко обращаются к водолазам по поводу утонувших ценных предметов.

В Новосибирской области жители стали чаще пользоваться услугами водолазов в текущем году. Руководитель компании «Dive-poisk» Константин Муравьев рассказал BFM-Новосибирск, что именно удается находить на дне водоемов.

Отмечается, что летом нынешнего года специалистам поступило немало заявок на поиск утонувших смартфонов, в том числе дорогих iPhone. Водолазы достают гаджеты со дна Новосибирского водохранилища, реки, небольших озер. По словам Муравьева, сам он за текущий сезон обнаружил в воде 10 смартфонов. Речь идет преимущественно о технике «яблочной» компании.

«Как правило, телефоны находятся в специальных водонепроницаемых чехлах. В таком случае поднимать технику со дна имеет смысл. На водохранилище в районе пляжа «Звезда» я этим летом нашел iPhone, который пролежал там две недели. Случайно его нашел, в воде поисков другого телефона», — сказал Муравьев.

Кроме того, водолазам поступают заказы на поднятие со дна моторов от лодок и яхт. Руководитель «Dive-poisk» рассказал, что летом 2023 года удалось найти в воде зубной имплант. Обнаружили его, задействовав металлоискатель. Причем гражданин точно указал место, где утонула часть челюсти.

«Успех поиска во многом зависит от того, насколько точно указано место происшествия. В наших водоемах видимость близка к нулю, то есть почти ничего не видно. И люди не всегда четко запоминают, где всё произошло», — добавил Муравьев.

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