В Новосибирске задержали подозреваемых в поджоге истребителя Су-24 на заводе им. Чкалова

В Новосибирске правоохранители задержали подозреваемых в серии диверсий.

В Новосибирской области задержали местных жителей в количестве трех человек, подозреваемых в серии диверсий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Отмечается, что двое из задержанных являются несовершеннолетними. Их личности установили после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска. По словам одного из них, ему поступило задание поджечь релейную станцию в мессенджере.

Поджигатель и сообщники запечатлели свои действия на телефон, после чего отправили видеозаписи анонимному куратору. За совершение диверсии задержанным обещали 10 000 рублей.

Также сотрудники транспортной полиции предварительно установили причастность задержанных к поджогу воздушного судна на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова и контейнера телекоммуникационного оборудования в Советском районе Новосибирска.

По словам Ирины Волк, официального представителя МВД России, фигурантам предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этим лицам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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