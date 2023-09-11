В Новосибирской области без вести пропал отправившийся за грибами пенсионер

В Новосибирской области ищут пожилого мужчину, отправившегося за грибами.

В Новосибирской области без вести пропал 67-летний мужчина Александр Наговицин, который ушел в лес за грибами и не вернулся. Об этом 11 сентября сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз пенсионера видели в НСТ Северная Заимка, д. Усть-Тула Болотнинского района. 11 сентября текущего года он отправился собирать грибы, но дома так и не появился.

Пропавшего описывают как мужчину ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, с черными с сединой волосами и карими глазами. В день исчезновения Александр Октябринович был одет в синюю куртку с логотипом «Балтика», серую толстовку, синий комбинезон, резиновые сапоги и черную бейсболку.

В случае, если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пожилого мужчины, просьба незамедлительно сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске без вести пропала 34-летняя женщина с двумя сумками.