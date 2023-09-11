В Новосибирской области начался отопительный сезон в детсадах и больницах

В Новосибирской области начинается разворот систем отопления.

В Новосибирской области начался процесс включения отопления в детских садах и в медицинских учреждениях. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве 11 сентября.

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что отопление уже началось в некоторых районах региона, таких как Кыштовский, Усть-Таркский, Венгеровский и Северный районы.

В министерстве подчеркнули, что на 11 сентября готовность объектов жилищного фонда, котельных и теплосетей к зиме составляет 95%.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область на 90% готова к отопительному сезону.