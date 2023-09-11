В Новосибирской области по «народной статье» отбывают наказание 2326 заключённых

В районах Новосибирска работают более 70 незаконных наркошопов.

В Новосибирской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на осень 2023 года содержатся 1966 мужчин и 360 женщин, отбывающих наказание по «народной статье» — 228 УК РФ (приобретение, хранение и сбыт наркотических средств). Об этом сообщили в областном ГУФСИН в ответ на запрос Сиб.фм.

В это же время, по словам представителей ГУФСИН, в СИЗО региона ждут суда 762 подозреваемых по данной статье.

Статью 228 УК РФ прозвали «народной» из-за большого числа приговоров по всей стране. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, каждый седьмой приговор в РФ выносится именно по этой статье.

За подобные преступления можно получить как условный срок, так и пожизненное лишение свободы.

Исходя из данных одного из крупных маркетплейсов по продаже запрещённых веществ, на территории Новосибирска работают более 70 онлайн-наркомагазинов, торгующих «закладками» и крупными партиями. Для того, сбывать наркотики, магазины находят «бегунков» или «кладменов», которые выполняют роль курьеров.

По данным решений районных судов, многих «кладменов» ловят на первом же «деле» с запрещёнными веществами. По данным «Ъ», большинству осуждённых по 228 УК РФ от 18 до 29 лет.

Заведующий организационно-методическим консультативным отделом Равиль Теркулов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что в Новосибирской области на учёте состоят 4285 наркоманов, из них 500 женщин и 24 несовершеннолетних в возрасте от 15-17 лет.

Нарколог пояснил, что за помощью обращается только каждый седьмой. На учёте состоят, по оценкам экспертов, только 10 процентов от общего числа потребителей запрещённых веществ.



Напомним, нарколог из Новосибирска Теркулов рассказал о вреде вейпинга среди детей.