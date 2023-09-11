В Новосибирской области выявили 1487 случаев рака кожи в 2023 году

В Новосибирской области с начала 2023 года выявили 1487 случаев рака кожи.

За восемь месяцев 2023 года в Новосибирской области было выявлено 1487 случаев злокачественных опухолей кожи. Это число превышает количество выявленных случаев за весь 2022 год, которое составило 1446. Рак кожи является наиболее распространенным онкологическим заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Главный онколог региона Сергей Фурсов объясняет высокую выявляемость рака кожи тем, что новообразования находятся на поверхности кожи и их можно обнаружить даже без специального оборудования. Врач может увидеть опухоль при осмотре и взять кусочек ткани с поверхности язвы для анализа и подтверждения диагноза. Базальноклеточный рак в 90% случаев выявляется на первой и второй стадиях и легко поддаётся лечению.

Основной причиной появления онкологии является ультрафиолетовое излучение, которое проникает в глубокие слои кожи и может повредить ДНК. Генетические поломки накапливаются в организме, и их число увеличивается с возрастом. Риск развития рака кожи выше у людей со светлой кожей, множеством родинок и веснушек, а также у людей старше 65 лет.

Для защиты от рака кожи необходимо избегать загара в часы наибольшей солнечной активности, носить головные уборы и использовать солнцезащитный крем даже утром и вечером. Эти меры помогут защитить кожу от ультрафиолетовых лучей и снизить риск развития онкологии.



Напомним, в Новосибирской области около 1000 человек ежегодно заболевают раком лёгких.