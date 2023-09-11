В Первомайском районе Новосибирска искорежило машины при лобовом столкновении

В Новосибирске получила травмы женщина в лобовом ДТП.

В Первомайском районе Новосибирска столкнулись лоб в лоб Toyota и Renault, есть пострадавшие. Об этом сообщил Телеграм-канал «ACT-54 Black».

Дорожная авария произошла на ул. Баганская. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения передней части. Находившийся за рулем Renault мужчина не пострадал, а вот женщину, которая управляла Toyota, пришлось госпитализировать. О тяжести травм не сообщается.

Как ранее писал Сиб.фм, в Советском районе Новосибирска в ДТП пострадал маленький мальчик. Его увезли в больницу. На место прибыл наряд ДПС. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.

Также в Новосибирске СК проверяет травмирование девочки на веревочной трассе. Днем 8 сентября текущего года несовершеннолетняя девочка была травмирована в результате падения на землю на территории веревочного парка в Дзержинском районе.