В Якутии водитель мусоровоза наткнулся на тело младенца на свалке

Следователи приступили к проверке по факту обнаружения младенца на свалке в Якутии.

Водитель мусоровоза 9 сентября обнаружил на свалке труп новорожденного мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Отмечается, что произошло это на полигоне бытовых отходов недалеко от поселка Батагай. Водитель поспешил проинформировать об этом сотрудников полиции. На место выехала группа следователей, специалисты осмотрели территорию, где нашли мертвого младенца.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, что стало причиной его смерти. Согласно одной из версий, младенец мог появиться на свет мертвым. «Известия» подчеркивают, что около тела находились медицинские принадлежности и две детские куртки.