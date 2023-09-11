Ждать ли вторую волну мобилизации 11 сентября в России? Разбираем заявления и слухи

Возможно ли проведение массовой мобилизации в России с 11 сентября?

Информация о приказе, вызвавшем волну тревоги в интернете и предположительно вступающем в силу сегодня, распространяется по социальным сетям и мессенджерам уже более недели. Сообщения приправлены фотографией документа, напоминающего приказ Министерства обороны, подписанный Сергеем Шойгу.

Владимир Путин объявил о мобилизации 21 сентября 2022 года, и через месяц Шойгу сообщил о призыве 300 тысяч человек из резерва. Несмотря на отсутствие указа президента о завершении мобилизации, в Кремле неоднократно подчеркивали, что новые планы на этот счет не рассматриваются. В настоящее время дополнительная мобилизация не объявлена.

В интернете распространяется приказ, напечатанный на бланке, похожем на официальный документ Министерства обороны, о дополнительной мобилизации, предположительно подписанный Шойгу. Он говорит о призыве 200 тысяч человек с 11 сентября по 1 ноября 2023 года. Однако это недостоверная информация. Такого приказа Минобороны не существует, подтверждает "Российская газета".

Официальные источники также подтверждают, что это дезинформация, распространяемая теми, кто стремится вызвать панику среди россиян. Об этом говорили представители Государственной Думы РФ, включая Андрея Картаполова, Максима Иванова и Андрея Гурулева.

Эксперты отмечают, что до конца 2023 года в России планируется заключить контракты с около 420 тысячами человек. Однако промышленность не в состоянии обеспечить все необходимое для большого числа мобилизованных.

Существуют слухи о начале мобилизации с 25 сентября, однако источниками такой информации часто являются проукраинские каналы. Поэтому не стоит поддаваться панике.