Жители Новосибирска назвали худшие шаурмичные в городе

В Новосибирске пользователи 2GIS составили рейтинг худших шаурмичных.

Жители Новосибирска в сервисе 2GIS составили рейтинг худших шаурмичных. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

На пятом месте рейтинга оказались две точки, набравшие по 2,1 балла. Одна из них — «Шаурма от души», расположенная на улице Петухова. Посетители жалуются на сухую шаурму, где слишком много картошки и недостаточно соуса. Один из клиентов также отметил несоответствие количества продуктов в одинаковых блюдах и проблемы с оплатой переводом.

Другая точка — Dushanbe City на Татьяны Снежиной. В отзывах покупатели жалуются на пересушенное мясо, горькую капусту, а также на то, что заведение не работает по графику. Бывает, что киоск закрыт, когда люди приезжают перекусить.

На четвертом месте рейтинга также оказались две точки — «ДонерОк» на Героев Революции и «Шаурма центр» на площади Карла Маркса. Посетители не довольны большим количеством кетчупа в шаурме от «ДонерОк», а также горелым мясом. В «Шаурма центр» жалуются на антисанитарию и недостаточный прогрев шаурмы.

Третье место рейтинга занял Wаурмоff с оценкой 1,7 балла. Покупатели жалуются на несвежие овощи, малое количество мяса и соуса, а также на оплату через перевод без выдачи чеков.

На втором месте оказался киоск популярной сети «Дядя Дёнер» на улице Кропоткина с оценкой 1,6 балла. Покупатели жалуются на малое количество мяса в шаурме, много лаваша и овощей, а также на непостоянный график работы заведения.

Худшей шаурмичной Новосибирска считается «Вкус востока» в микрорайоне Шлюз с оценкой 1 балл. Покупатели жалуются на отсутствие картошки и капусты в шаурме, жидкий соус, отсутствие мяса и несоответствие названия блюда его содержанию.

Напомним, раскрыты подробности гибели жительницы Курской области после отравления.