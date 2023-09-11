Жители Новосибирска смогли проверить свои знания русского языка прямо в метро

Грамотность является одним из ключевых навыков, необходимых в современном мире. В эпоху развития информационных технологий и интернета, умение ясно и грамотно выражать свои мысли становится особенно ценным. В фойе станции метро «Площадь Ленина» каждый смог проверить свои знания русского языка.

Акцию провёл Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово», а Новосибирский метрополитен предоставил для этого необходимую инфраструктуру. Приглашённые волонтёры раздали участникам тестовые бланки. Ответить на вопросы можно было, как на месте, так и дома.