AB InBev Efes запустила в Новосибирске социальную кампанию

8 сентября один из лидеров российского пивоваренного рынка компания AB InBev Efes запустила масштабный социальный проект ART OF DRINKING в 43 городах России. Участие в проекте, приуроченном ко Дню ответственного потребления пива, приняли сотрудники и партнеры компании в Новосибирске: ритейлеры, бары и рестораны, «СберМаркет» и другие.

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Кампания ART OF DRINKING направлена на продвижение идеи ответственного потребления алкоголя и призвана позитивно влиять на сложившиеся социальные нормы.

В рамках кампании на простых, но ярких визуальных примерах будут продемонстрированы различные модели ответственного потребления алкоголя. Каждая иллюстрация отражает один из принципов: «Чередуйте», «Выпил — за руль не садись», «Не потребляйте алкоголь на пустой желудок» и «Алкоголь — только для взрослых».

В этом году проект ART OF DRINKING охватил самые разные каналы продаж и ситуации потребления благодаря сотрудничеству с ключевыми игроками рынка. Так, в сегменте e-grocery партнером проекта выступил «СберМаркет», чьи пользователи получают яркую и запоминающуюся памятку о принципах ответственного потребления вместе с заказом. А специально для баров-партнеров Новосибирска Компания AB InBev Efes разработала уникальные пивные бокалы, дизайн которых напомнит их клиентам о важности следования простым правилам при употреблении пива.

«Важно, чтобы осознанным было не только потребление алкогольной продукции, но и продажа: высокое качество напитков, маркировка и, конечно, выдача лицензий торговым точкам и заведениям общественного питания. Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области с июня этого года поддерживает масштабную федеральную акцию «Спасибо за отказ», против продажи детям никотиносодержащей продукции, и очень радует, что есть такие крупные социальные проекты и в сфере продажи алкоголя», — отметил Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

В рамках акции сотрудники Новосибирского пивоваренного завода AB InBev Efes традиционно взяли на себя роль амбассадоров социальных ценностей и посетили торговые точки Новосибирска, чтобы напомнить о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним и принципах его ответственной продажи. Сотрудники разметили информационные стикеры в прикассовых зонах, побеседовали с продавцами и кассирами.

«Продвижение культуры ответственного потребления алкоголя – одно из направлений нашей работы и является важной частью стратегии в области корпоративной социальной ответственности. Для нас это означает в том числе и необходимость неукоснительно соблюдать запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним. Поэтому сотрудники нашего завода выезжают в торговые точки беседовать с продавцами и потребителями о важности соблюдения этих правил», — отметила Ирина Золотницкая, исполнительный директор AB InBev Efes в Новосибирске.

Также для потребителей компания AB InBev Efes запустила специальный сайт, где можно еще больше узнать об ответственном потреблении. На платформе собраны все активности социального проекта ART OF DRINKING — они представлены в виде интерактивной карты города. Посетители сайта смогут прогуляться по улицам, зайти в бар, супермаркет, прокатиться на автобусе, сделать заказ на маркетплейсе, а также получить эксклюзивные призы за прохождение тестов и квизов.