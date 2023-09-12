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экономика общество

Банки начали принимать заявки на IT-ипотеку на новых условиях

Фото: ru.freepik.com

Правительство РФ 1 сентября объявило о смягчении условий предоставления ипотечных займов для IT-специалистов — его могут получить специалисты до 35 лет включительно. Теперь кредит для них оформляется без учета требований к уровню минимальной зарплаты. О начале приема заявок по новым условиям, в частности, сообщили в пресс-службе банка «Открытие».

Для всех специалистов российских IT-компаний ранее обязательными являлись требования к минимальному ежемесячному размеру дохода: от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей в городах—миллионниках и от 70 тысяч рублей в других регионах. Теперь льготная ипотека станет более доступной для молодых IT-специалистов в возрасте до 35 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет требования к минимальному размеру дохода сохраняются.

Оформить ипотеку по программе господдержки в российских банках могут специалисты аккредитованных в России IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Программа будет действовать до 1 января 2025 года.

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Карина Чиркова
Журналист

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