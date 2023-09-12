Будет ли вторая волна мобилизации: что известно и правда ли ждать новый набор в ряды армии РФ

Слухи о повторной массовой мобилизации в России множатся с каждым днём. Российские политологи уверяют, что это всего лишь очередная информационная кампанию запугивания населения России от спецслужб Украины. Портал «Сиб.фм» публикует достоверные сведения относительно темы второй волны мобилизации в РФ в 2023 году.

Несмотря на то, что в настоящее время вопрос о мобилизации граждан России на уровне Минобороны и правительства страны не поднимается, слухи продолжают множится в сети. По экспертным наблюдениям политолога Сергея Маркова, спецслужбы Украины на протяжении истекшей сентябрьской недели развернули активную «кампанию запугивания населения России», распространяя слухи о якобы готовящейся массовой мобилизации: «Эта кампания – чисто воды дезинформация. На данный момент Российские власти не готовятся к проведению массовой мобилизации», пояснил эксперт в беседе с информационным агентством ОСН.

Однако у населения страны возникает логичный вопрос – кем и как заменят (ротируют) ранее мобилизованных граждан, раненных и погибших в боях в зоне действия СВО на Украине. По словам политолога Маркова, правительство страны планирует увеличить численность Вооруженных сил путем привлечения контрактников, и по всей стране уже идет массовая рекламная кампания, призывающая граждан записываться на контрактную службу в армии России. Согласно её итогам, желающих заключить подобный контракт с Минобороны более, чем достаточно, чтобы пополнить ряды мобилизованных.

Кроме того, президент Владимир Путин ранее в своих публичных выступлениях упоминал, что «на данный момент в армии России уже служат 156 000 добровольцев и контрактников, что обеспечивает успешное выполнение специальных операций. Следовательно, новой волны мобилизации в стране не требуется».

Также, по наблюдениям известного российского философа Александра Дугина, правительство РФ уже предпринимает контрмеры в ответ на накачивание украинской армии западным вооружением. По его мнению, на это указывают следующие мероприятия: укрепление отношений с Беларусью, «маневры с Вагнером» и отсрочка мобилизации, а также правительственный акцент на укрепление обороноспособности страны.

Опроверг информацию о возможной второй волне мобилизации в России и руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский, заявивший, что необходимости в дополнительном призыве граждан нет, а численность уже мобилизованных осенью прошлого года и добровольцев текущего года считается достаточной для успешного выполнения текущих задач.