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общество

Электропоезд ЗСЖД доставит в Омск пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов

Западно-Сибирская железная дорога направила отдельный состав электропоезда на станцию Убинская для доставки в Омск пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области.

В настоящее время производится посадка пассажиров в состав.

Электропоезд совершит поездку по специальному маршруту со станции Убинская до станции Омск-Пассажирский с остановками по просьбам пассажиров.

Сегодня самолет Сочи — Омск совершил экстренную посадку в районе села Каменки Новосибирской области. На борту самолета находились около 170 человек. Никто не пострадал.

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Карина Чиркова
Журналист

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