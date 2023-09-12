Электропоезд ЗСЖД доставит в Омск пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области

Западно-Сибирская железная дорога направила отдельный состав электропоезда на станцию Убинская для доставки в Омск пассажиров самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области.

В настоящее время производится посадка пассажиров в состав.

Электропоезд совершит поездку по специальному маршруту со станции Убинская до станции Омск-Пассажирский с остановками по просьбам пассажиров.

Сегодня самолет Сочи — Омск совершил экстренную посадку в районе села Каменки Новосибирской области. На борту самолета находились около 170 человек. Никто не пострадал.