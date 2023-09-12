Эти люди спасли 167 человек: что известно о пилотах, посадивших самолёт в поле в Новосибирской области

Два пилота спасли 170 жизней, посадив пассажирский самолет в чистом поле под Новосибирском. Им стоя аплодировали даже участники пленарного заседания Восточного экономического форума с участием Владимира Путина, который проходит в эти дни. Портал «Сиб.фм» публикует информацию о героических пилотах борта Airbus A320 «Уральских авиалиний».

Пилоты столь удачно севшего в сибирском поле воздушного судна Сергей Белов и Эдуард Семенов показали не только своё высокое профессиональное мастерство, но и слаженность, как крепкий экипаж. Из расшифровки переговоров пилотов экстренно приземлившегося под Новосибирском Airbus A320 перед аварийной посадкой в пшеничном поле, которую опубликовал Телеграмм-канал «112», ясно видно, как чётко сработан дуэт уральских пилотов: конкретно, по делу, без лишних эмоций они принимают совместное оперативное решение и выполняют посадку.

Потомственный пилот во третьем поколении Сергей Белов вскоре будет праздновать свой 33-ий день рождения: его отец работал в Екатеринбурге пилотом инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии», является почетным членом «Фонда авиационной безопасности СССР», награжден Орденом «Трудового Красного знамени» за мужество и высокий профессионализм, а дед служил военным штурманом в Североморске ( демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16).

Второй пилот Эдуард Семенов весной текущего года отметил 56-ой день рождения. Он – выпускник Минского авиационного технического училища гражданской авиации, позже учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с 2013 года. Эдуард воспитывает троих сыновей: старшему 15, второму — 13 лет, младшему сейчас 8.

Напомним, что причиной к незапланированному приземлению в поле стали технические неполадки, а именно отказ гидравлики. В настоящий момент транспортная прокуратура проводит проверку, а Следственный Комитет возбудил уголовное дело. Отметим, что пострадавших и погибших среди экипажа и пассажиров нет.