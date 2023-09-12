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Бербок заявила о намерении провести конференцию по восстановлению Украины в Германии

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Бербок подчеркнула, что в будущем году в столице Германии состоится конференция по восстановлению Украины. Бербок прибыла в украинскую столицу с неанонсированным визитом.

В Белгородской области сбили украинский БПЛА

В Валуйском городском округе Белгородской области сработала российская система ПВО. Там удалось сбить принадлежащий ВСУ беспилотник самолетного типа. Согласно предварительным сведениям, разрушения и пострадавшие отсутствуют. Гладков отметил, что силы киевского режима обстреляли село Репяховка Краснояружского района. В результате были повреждены два частных домовладения.

Село Работино превращается «во второй Артемовск»

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Рогов заявил, что село Работино Запорожской области становится «вторым Артемовском». Он сообщил, что в настоящее время там ликвидируются все самые боеспособные подразделения ВСУ.

Предпосылки для возобновления переговоров с Украиной отсутствуют

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что диалог Москвы с Западом бесполезен. По его словам, со временем ВС РФ будут готовы полностью ликвидировать угрозу украинских БПЛА. Кроме того, Песков подчеркнул, что предпосылки для возобновления переговоров с Киевом отсутствуют.