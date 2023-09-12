Главные новости СВО на 12 сентября. Заявления Путина и перехват 4 HIMARS

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Путин заявил о невозможности прекращения боевых действий

Глава российского государства Владимир Путин сообщил о том, что в настоящее время прекратить боевые действия на Украине не представляется возможным в связи с контрнаступлением сил киевского режима. «Как мы можем прекратить боевые действия, если идет контрнаступление», — сказал российский лидер. Кроме того, он подчеркнул, что были задержаны диверсанты Украины, которые собирались подорвать ЛЭП рядом с российской АЭС.

Макрон изменил свою позицию касательно украинского конфликта

Французский президент Эммануэль Макрон изменил свою позицию касаемо конфликта на Украине и превратился в наиболее сильного союзника Киева. Ранее он придерживался позиции, что Парижу нужно быть посредником между Киевом и Москвой. Соответствующая публикация появилась на страницах издания Politico.

ПВО ВС РФ перехватили 4 снаряда HIMARS

За минувшие сутки российским средствам ПВО удалось перехватить 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ураган» ВСУ. Об этом сообщили в МО РФ. Кроме того, в ведомстве заявили о ликвидации 41 вражеского БПЛА. В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили американскую артиллерийскую систему М777.

На южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 140 военных

На указанном направлении силы киевского режима лишились до 140 военнослужащих. Кроме того, там противник потерял 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. В районе Великой Новоселки ВС РФ ликвидировали авиацией склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ. На донецком направлении российские военные отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ.