Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года

Основные направления налоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрены на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.
«На данный момент нет негативного влияния или факторов, ведущих к росту цен. Мы также не видим никаких кризисных предпосылок, поэтому бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов готовим в спокойном режиме, также как мы готовили бюджет 2023 года, с теми же приоритетами», — отметил Андрей Травников.
Виталий Голубенко, Заместитель Председателя Правительства и Министр финансов и налоговой политики НСО, представил отчет о ключевых характеристиках областного бюджета. В своем выступлении он подчеркнул, что в течение последних двух лет были предприняты меры для поддержки организаций в сфере информационных технологий: введены временные моратории на банкротство и налоговые проверки, а также предоставлены ресурсы для обеспечения финансовой стабильности и адаптации к новым условиям. Кроме того, выделены бюджетные средства для погашения долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Также были предоставлены ожидаемые результаты на 2024-2026 годы:
— обеспечение бюджета для закупки необходимых товаров, работ и услуг в интересах общества;
— улучшение точности и скорости прогнозирования доходов, обеспечение стабильности регионального бюджета;
— выполнение проектов без нарушения сроков;
— своевременное повышение заработной платы работников государственного сектора;
— рост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты;
— уменьшение встречных финансовых потоков;
— равномерное распределение ежегодной бюджетной нагрузки;
— готовность инфраструктуры к размещению ценных бумаг в пределах 14 дней.
Основные изменения в области налоговой, бюджетной и долговой политики за 2022-2023 годы включают направлены на создание благоприятных условий для бизнеса, обеспечение доступности информации о налоговых обязательствах для граждан, повышение заработной платы для работников бюджетной сферы, дополнительную индексацию мер социальной поддержки, увеличение числа строительных проектов и выполнение обязательств по долговой нагрузке согласно соглашению с Министерством финансов РФ.