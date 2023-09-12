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экономика общество

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года

Фото: nso.ru

Основные направления налоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрены на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.

«На данный момент нет негативного влияния или факторов, ведущих к росту цен. Мы также не видим никаких кризисных предпосылок, поэтому бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов готовим в спокойном режиме, также как мы готовили бюджет 2023 года, с теми же приоритетами», — отметил Андрей Травников.

Виталий Голубенко, Заместитель Председателя Правительства и Министр финансов и налоговой политики НСО, представил отчет о ключевых характеристиках областного бюджета. В своем выступлении он подчеркнул, что в течение последних двух лет были предприняты меры для поддержки организаций в сфере информационных технологий: введены временные моратории на банкротство и налоговые проверки, а также предоставлены ресурсы для обеспечения финансовой стабильности и адаптации к новым условиям. Кроме того, выделены бюджетные средства для погашения долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Фото Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года 2

Также были предоставлены ожидаемые результаты на 2024-2026 годы:

— обеспечение бюджета для закупки необходимых товаров, работ и услуг в интересах общества;

— улучшение точности и скорости прогнозирования доходов, обеспечение стабильности регионального бюджета;

— выполнение проектов без нарушения сроков;

— своевременное повышение заработной платы работников государственного сектора;

— рост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты;

— уменьшение встречных финансовых потоков;

— равномерное распределение ежегодной бюджетной нагрузки;

— готовность инфраструктуры к размещению ценных бумаг в пределах 14 дней.

Фото Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года 3

Основные изменения в области налоговой, бюджетной и долговой политики за 2022-2023 годы включают направлены на создание благоприятных условий для бизнеса, обеспечение доступности информации о налоговых обязательствах для граждан, повышение заработной платы для работников бюджетной сферы, дополнительную индексацию мер социальной поддержки, увеличение числа строительных проектов и выполнение обязательств по долговой нагрузке согласно соглашению с Министерством финансов РФ.

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Карина Чиркова
Журналист

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