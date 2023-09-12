Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты областного бюджета на ближайшие три года

Основные направления налоговой, бюджетной и государственной долговой политики Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрены на заседании Правительства региона под председательством Губернатора Андрея Травникова.

«На данный момент нет негативного влияния или факторов, ведущих к росту цен. Мы также не видим никаких кризисных предпосылок, поэтому бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов готовим в спокойном режиме, также как мы готовили бюджет 2023 года, с теми же приоритетами», — отметил Андрей Травников.

Виталий Голубенко, Заместитель Председателя Правительства и Министр финансов и налоговой политики НСО, представил отчет о ключевых характеристиках областного бюджета. В своем выступлении он подчеркнул, что в течение последних двух лет были предприняты меры для поддержки организаций в сфере информационных технологий: введены временные моратории на банкротство и налоговые проверки, а также предоставлены ресурсы для обеспечения финансовой стабильности и адаптации к новым условиям. Кроме того, выделены бюджетные средства для погашения долговых обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.