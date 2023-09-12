Губернатор Травников поручил помочь МЧС после экстренной посадки самолёта под Новосибирском

Аппарат правительства Новосибирской области нацелен на максимальное содействие МЧС после экстренной посадки самолёта.

Во вторник, 12 сентября, в Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился пассажирский самолёт. Губернатор региона поручил оказать максимальное содействие МЧС в помощи экстренным службам и пассажирам рейса.

«В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам», — сообщил Андрей Травников в своём telegram-канале.

Приземлившийся в поле самолёт — рейс из Сочи в Омск авиакомпании «Уральские авиалинии». На борту находилось 170 человек, из них 23 ребенка.

По предварительным данным, никто не пострадал. Всех пассажиров эвакуировали, открытого горения не зафиксировали.