Хронология, маршрут и запись переговоров: что известно о посадке Airbus A320 в поле под Новосибирском — в одном материале

В Новосибирской области утром во вторник экстренно приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний». Судно совершило посадку в пшеничном поле Убинского района. Сиб.фм публикует информацию о происшествии.

Что случилось?

В Убинском районе Новосибирска утром во вторник, 12 сентября, экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии». Airbus A320 с бортовым номером RA-73805, выполнявший рейс «Сочи-Омск», сел в пшеничном поле. По данным МЧС России, на борту находился 161 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребёнка.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал. Спустя два часа после происшествия Министерство здравоохранения Новосибирской области уточнило, что несколько человек обратились за медицинской помощью. Двоих пассажиров с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген. Ещё двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы, уточнили в минздраве. Среди детей пострадавших нет. С пассажирами самолёта работают психологи.

Восточный МСУТ СК России возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи осматривают место происшествия. Специальную комиссию также организовала Росавиация.

Могло быть хуже

Как пишет Telegram-канал SHOT, экипаж сумел предотвратить трагедию благодаря решению посадить самолёт в поле. Во время полёта в Омск произошел отказ гидравлической системы, что вызвало опасение экипажа о недостатке длины взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Ситуация усугубилась отсутствием функционирующих тормозных заслонок на крыльях при отказе гидравлики. В такой ситуации пилоты приняли решение перенаправить самолет в Новосибирск. Однако по пути у них иссякло топливо, и они были вынуждены совершить аварийную посадку в поле около села Убинское.

Сиб.фм изучил трек полёта Airbus A320 на сервисе Flightradar24 — маршрут выглядел следующим образом:

Согласно данным сервиса, самолёт начал терять высоту уже над Барабинском Новосибирской области, параллельно теряя скорость. В течение 11 минут судно снизилось с 18 тысяч футов (5486 м) до 7225 футов (2202 м). Недалеко от села Каменка самолёт пропал с радаров — предположительно, по этой причине изначальным местом происшествия в СМИ называли этот населённый пункт. В результате судно приземлилось в пшеничном поле в районе села Убинка. По другой версии, самолёт начал снижение, так как уже начал готовиться к посадке в Омске.

Информация о технических неполадках судна также появилась после того, как в СМИ опубликовали запись переговоров пилотов с диспетчерами. Так выглядел диалог КВС с человеком на земле, когда самолёт находился над Новосибирской областью:

— Был отказ гидравлической системы?

— Попозже, не отвлекайте

— Понял. И уточним у Новосибирска сейчас схему захода

— Принял

— 1383 на 120 эшелоне пойдем, нам топлива не хватит

— Понял, эшелон 120, занимайте эшелон 120

— Новосибирск, погода подскажите еще раз, пожалуйста

— Пилот 1383, хорошо, запросим последнюю погоду, и вам ветер может нужен на 120 эшелоне?

— Да, скажите

— Понял, уточню

Чудо на пшеничном поле

Произошедший в Новосибирской области инцидент — не первый в истории «Уральских авиалиний». Четыре года назад произошло так называемое «чудо на кукурузном поле», известная как аварийная посадка A321 над Жуковским. Тогда пилоты также приняли решение посадить самолёт в открытой местности, чтобы избежать катастрофы. В результате инцидента никто не пострадал.

В январе текущего года расследование инцидента 2019-го года было завершено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Согласно окончательному отчету МАК, причиной инцидента стало попадание чаек в двигатели самолета A321.

По данным ТАСС, авария произошла при выполнении взлета. После отрыва от взлетно-посадочной полосы на высоте 0,6-1,2 м самолет столкнулся со стаей чаек, каждая из которых имела массу более 1,13 кг и относилась к категории «большая птица» по сертификации. Это привело к повреждению обоих двигателей и снижению их суммарной тяги до уровня, недостаточного для продолжения полета при текущей конфигурации самолета. В результате экипаж вынужденно приземлился вне аэродрома.

Около аэропорта Жуковский были обнаружены свалки и водоемы, которые привлекли птиц. После столкновения с чайками, двигатели продолжали работать, однако их общая тяга была недостаточной для взлета. Экипаж перевел двигатели в режим «взлет — уход на второй круг», что позволило увеличить тягу почти до требуемого уровня. Однако, после этого один из двигателей был переведен на малый газ, и суммарная тяга снова упала.

Отчет МАК также указывает на «явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности» действий пилотов после столкновения с чайками, вызванные психологическими нагрузками. Однако пилоты не впали в ступор.

В отчете МАК отмечается, что на начальном этапе продолженного взлета экипаж не выполнил или выполнил недостаточное количество действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета. Например, шасси не были убраны, показания директорной стрелки по тангажу были проигнорированы, центрирование бета-таргет не было выполнено, и усилия на педалях перед включением автопилота не были отрегулированы.